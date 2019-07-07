07.07.2019, 16:34
Главный диетолог Минздрава опроверг информацию об употреблении молочной продукции
ИА «Ореанда-Новости» Диетолог Минздрава Виктор Тутельян сообщил, что для среднестатистического человека нет строгих ограничений в употреблении молочных продуктов за 24 часа.
Ранее в ведомстве заявили: в сутки взрослый человек может употреблять не более двухсот грамм молочных продуктов. Такие нормы помогают лучше усваиваться полезным веществам в организм. При увеличении граммовки полезный эффект пропадает.
По словам врача, молочные продукты полезны, они являются источником многих важных микроэлементов. А официально доказанных фактов о какой-либо норме я не знаю. Кроме случаев, когда у человека врожденная непереносимость.
Ранее в ведомстве заявили: в сутки взрослый человек может употреблять не более двухсот грамм молочных продуктов. Такие нормы помогают лучше усваиваться полезным веществам в организм. При увеличении граммовки полезный эффект пропадает.
По словам врача, молочные продукты полезны, они являются источником многих важных микроэлементов. А официально доказанных фактов о какой-либо норме я не знаю. Кроме случаев, когда у человека врожденная непереносимость.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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