ИА «Ореанда-Новости». По задумке архитектора витражи постройки будут оформлены изображениями орденов за разные подвиги. Они будут сделаны в классической технике с запеканием стекла. Также витражи идеально впишутся в концепцию храма, согласно которой параметры сооружения отражают великие даты ВОВ. Например, площадь витражей составляет 1418 квадратных метров, что совпадает с длительностью войны.

Архитектор также добавил, что они не старались сделать это специально, все получилось словно чудом. Сейчас строительство проходит совместно с институтом военной истории. Сдать объект планируют в следующем году в парке «Патриот».