ИА «Ореанда-Новости». Ранее Рязанский в своём выступлении на пресс-конференции отметил необходимость разработки нормативно-правовой базы, которая коснулась бы области оказании услуг по вытрезвлению граждан. В настоящее время не существует законов, которые регулировали бы деятельность субъектов, работающих в этой сфере. Он обосновал необходимость узаконивания полномочий, порядка проведения, прав и обязанностей для указанных лиц. Такая мера, по его словам, важна для того, чтобы спасать людей.

Евгений Брюн, Главный нарколог Министерства Здравоохранения России, дал свой комментарий на инициативу Валерия Рязанского, главы комитета Совета Федерации по социальной политике, предложившего на подведении итогов работы комитета СФ в весеннюю сессию разработку законопроекта. Он поддержал инициативу и отметил её необходимость, полезность, актуальность. Он подчеркнул, что внимание к этой теме приковано было уже давно, но закона, по которому у работников было бы право удерживать людей, без их на то согласие, не было. Ни одна организация не имела на это права и обязана была отпустить человека, в каком состоянии он не находился бы. Он посчитал, что сенатор говорит именно об этом – если не урегулировать ситуацию, страна будет терять людей в зимнее время, просто замерзающих насмерть.

В разработке инициативы поучаствовали сразу несколько регионов страны. Субъекты указали, как они пытались решить проблему на региональном уровне – через приказы, постановления или даже законы. Где-то этого вопроса не касались вовсе. Однако сейчас речь идёт не об отдельных областях, а о федеральном уровне, о чёткой и продуманной всеобщей системе.

Если вернуться к выступлению Рязанского, то он в защиту своей инициативы выдвигал и то, что большинство регионов согласны с таким шагом – и не потому что это поможет борьбе с алкоголизмом, а именно для спасения людей от грабежа, от замерзания в бессознательном состоянии.

Рязанский добавил, что если лицо не в состоянии оплатить оказанные услуги, стоимость пребывания в вытрезвителе он может вернуть общественными работами, но для этого региону требуются соответствующие полномочия, подкреплённые законом.