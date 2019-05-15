15.05.2019, 18:04
Главный нарколог выступил против легализации марихуаны в лечебных целях
ИА «Ореанда-Новости» Свои опасения по поводу легализации лекарственных препаратов на основе конопли высказал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Ранее в Минпромторг заявили, что намерены рассмотреть возможность производства подобных препаратов, при внесении изменения в законодательство.
Брюн отметил, что медицинская практика использования лекарств на основе марихуаны есть, также есть и положительные результаты подобного лечения. Однако, нарколог заявил, что это будет первым шагом на пути легализации наркотиков. Брюн усомнился, что эту идею поддержит Министерство здравоохранения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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