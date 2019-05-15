ИА «Ореанда-Новости» Свои опасения по поводу легализации лекарственных препаратов на основе конопли высказал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Ранее в Минпромторг заявили, что намерены рассмотреть возможность производства подобных препаратов, при внесении изменения в законодательство.

Брюн отметил, что медицинская практика использования лекарств на основе марихуаны есть, также есть и положительные результаты подобного лечения. Однако, нарколог заявил, что это будет первым шагом на пути легализации наркотиков. Брюн усомнился, что эту идею поддержит Министерство здравоохранения.