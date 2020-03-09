09.03.2020, 19:13
Главный раввин России призвал верующих не бояться коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Главный раввин России Берл Лазар заявил, что верующие не должны впадать в панику из-за вспышки коронавируса, пишут «Известия».
По словам раввина, у каждого в жизни случаются тяжёлые моменты, но необходимо беречь себя и поддерживать здоровье, так как это является «важнейшей частью служения Господу».
Лазар отметил, что впадать в панику не стоит. Он добавил, что вера в Бога помогала в самое тяжёлое время.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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