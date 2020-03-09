ИА «Ореанда-Новости». Главный раввин России Берл Лазар заявил, что верующие не должны впадать в панику из-за вспышки коронавируса, пишут «Известия».



По словам раввина, у каждого в жизни случаются тяжёлые моменты, но необходимо беречь себя и поддерживать здоровье, так как это является «важнейшей частью служения Господу».



Лазар отметил, что впадать в панику не стоит. Он добавил, что вера в Бога помогала в самое тяжёлое время.