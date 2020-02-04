В сообщении компании сказано, что под руководством Акимова была утверждена стратегия развития компании до 2030 года. Отмечается также, что кандидатуру бывшего вице-премьера совет директоров «Почты России» согласовал единогласно.Акимов ранее курировал в правительстве отрасли связи, транспорта и нацпрограмму «Цифровая экономика». С октября прошлого года он занимал пост председателя совета директоров компании.