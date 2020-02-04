04.02.2020, 19:25
Главой «Почты России» стал бывший вице-премьер Акимов
ИА «Ореанда-Новости». Бывшего вице-премьера Максима Акимова назначили генеральным директором «Почты России», пишет «Коммерсант».
В сообщении компании сказано, что под руководством Акимова была утверждена стратегия развития компании до 2030 года. Отмечается также, что кандидатуру бывшего вице-премьера совет директоров «Почты России» согласовал единогласно.
Акимов ранее курировал в правительстве отрасли связи, транспорта и нацпрограмму «Цифровая экономика». С октября прошлого года он занимал пост председателя совета директоров компании.
В сообщении компании сказано, что под руководством Акимова была утверждена стратегия развития компании до 2030 года. Отмечается также, что кандидатуру бывшего вице-премьера совет директоров «Почты России» согласовал единогласно.
Акимов ранее курировал в правительстве отрасли связи, транспорта и нацпрограмму «Цифровая экономика». С октября прошлого года он занимал пост председателя совета директоров компании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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