Отмечается, что главному редактору телеканала Александре Перепеловой вручили повестку в СКР по уголовному делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома.На сайте телеканала сказано, что Перепелова должна будет дать свидетельские показания. В полиции «Интерфаксу» отказались комментировать эту информацию.