27.07.2019, 17:23
Главреда канала «Дождь» вызвали на допрос в СКР
ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители пришли с обыском в редакцию телеканала «Дождь», сообщили ведущие в прямом эфире, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что главному редактору телеканала Александре Перепеловой вручили повестку в СКР по уголовному делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома.
На сайте телеканала сказано, что Перепелова должна будет дать свидетельские показания. В полиции «Интерфаксу» отказались комментировать эту информацию.
Отмечается, что главному редактору телеканала Александре Перепеловой вручили повестку в СКР по уголовному делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома.
На сайте телеканала сказано, что Перепелова должна будет дать свидетельские показания. В полиции «Интерфаксу» отказались комментировать эту информацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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