ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители пришли с обыском в редакцию телеканала «Дождь», сообщили ведущие в прямом эфире, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что главному редактору телеканала Александре Перепеловой вручили повестку в СКР по уголовному делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома.

На сайте телеканала сказано, что Перепелова должна будет дать свидетельские показания. В полиции «Интерфаксу» отказались комментировать  эту информацию. 