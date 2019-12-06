ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве назначил директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста за участие в несанкционированном митинге 14 июля у столичного избиркома, пишет «Коммерсант».



Жданова признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Ранее глава ФБК сообщил о своём задержании.



Напомним, 14 июля в столице прошла несанкционированная акция оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которые встречались со своими избирателями. Всего на встрече было около тысячи человек. Полиция задержала примерно 25 участников, в том числе и Жданова.