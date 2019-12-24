ИА «Ореанда-Новости». Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артёма Хохорина, пишет РИА Новости.



Кроме того, Колокольцев распорядился уволить тех, кто непосредственно организовал учения. Отмечается, что предупреждение о неполном служебном соответствии занимает промежуточное место между строгим выговором и понижением в должности.



Напомним, ранее девятиклассников в Татарстане привлекли в качестве массовки на учения полицейских. При этом с руководством школы это было согласовано.