01.12.2019, 18:02
Главу религиозной секты подозревают в причастности к делу по убийству 9-летнего мальчика
ИА «Ореанда-Новости». Главу религиозной секты «Ученики Христа» подозревают в причастности к делу по убийству 9-летнего мальчика в Екатеринбурге.
В четверг, 28 ноября, в лесопарке в Чкаловском районе города Екатеринбург нашли закопанное тело несовершеннолетнего. На следующий день задержали мать мальчика. Причиной смерти является избиение плетьми. Следователи уточняют, что причастной главы секты к убийству не доказана. Но в ходе расследования стало известно, что Земфира Гайнуллина пыталась вернуть ребёнка к жизни на протяжении 2 дней. После этого труп закопали в лесопарке.
Правоохранительные органы провели допрос Земфиры Гайнуллиной. Глава религиозной секты задержана до выяснения дополнительной информации.
В четверг, 28 ноября, в лесопарке в Чкаловском районе города Екатеринбург нашли закопанное тело несовершеннолетнего. На следующий день задержали мать мальчика. Причиной смерти является избиение плетьми. Следователи уточняют, что причастной главы секты к убийству не доказана. Но в ходе расследования стало известно, что Земфира Гайнуллина пыталась вернуть ребёнка к жизни на протяжении 2 дней. После этого труп закопали в лесопарке.
Правоохранительные органы провели допрос Земфиры Гайнуллиной. Глава религиозной секты задержана до выяснения дополнительной информации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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