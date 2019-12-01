В четверг, 28 ноября, в лесопарке в Чкаловском районе города Екатеринбург нашли закопанное тело несовершеннолетнего. На следующий день задержали мать мальчика. Причиной смерти является избиение плетьми. Следователи уточняют, что причастной главы секты к убийству не доказана.. После этого труп закопали в лесопарке.Правоохранительные органы провели допрос Земфиры Гайнуллиной. Глава религиозной секты задержана до выяснения дополнительной информации.