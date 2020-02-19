ИА «Ореанда-Новости» . По инициативе работодателя был уволен руководитель больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Алексей Яковлев. Увольнение главврача произошло сразу после побега из медицинского учреждения нескольких пациентов с подозрением на заражение коронавирусом.

Алексей Яковлев, заслуженный российский врач, член многих комиссий и ассоциаций в сфере здравоохранения, трудился в больнице Боткина последние 39 лет и был главным врачом клиники с 1994 года. Комитет здравоохранения отказался комментировать обстоятельства и причины смещения врача с должности. В настоящее время назначен временно исполняющий обязанности руководителя больницы, Иван Федуняк.

Городская больница имени Боткина была оборудована специализированными боксами для содержания на карантине пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Первой пациенткой, сбежавшей из-под карантина, стала Алла Ильина. Женщина не дождалась двухнедельного срока обязательного содержания в клинике и самовольно покинула учреждение. Она уже предстала перед судом, который обязал её принудительно вернуться в медицинский стационар для дальнейших обследований. После Ильиной из-под карантина больницы сбежали ещё трое пациентов.