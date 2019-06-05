05.06.2019, 22:45
Глухонемые россияне застряли на острове и не смогли позвать на помощь
ИА «Ореанда-Новости». На реке Дон спасатели случайно нашли семерых глухонемых россиян, которые приплыли туда с берега, но не смогли выбраться обратно.
В МЧС сообщили, что отдыхающие были глухонемыми, поэтому позвать на помощь не смогли.
Людей спасатели обнаружили в ходе планового рейда по местам массового отдыха у водоёмов. С острова их эвакуировали.
В МЧС сообщили, что отдыхающие были глухонемыми, поэтому позвать на помощь не смогли.
Людей спасатели обнаружили в ходе планового рейда по местам массового отдыха у водоёмов. С острова их эвакуировали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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