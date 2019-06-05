ИА «Ореанда-Новости». На реке Дон спасатели случайно нашли семерых глухонемых россиян, которые приплыли туда с берега, но не смогли выбраться обратно.

В МЧС сообщили, что отдыхающие были глухонемыми, поэтому позвать на помощь не смогли.

Людей спасатели обнаружили в ходе планового рейда по местам массового отдыха у водоёмов. С острова их эвакуировали.