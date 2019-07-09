ИА «Ореанда-Новости». Бывший капитан столичного «Спартака», а ныне игрок клуба «Ахмат» из Чечни Денис Глушаков подал заявление на экс-супругу Дарью Глушакову, пишет «Газета.ру».



Футболит обратился в СКР по поводу того, что его бывшая жена подделала психологическую экспертизу. Автор экспертизы оказался некомпетентным в этом вопросе специалистом.



В случае, если документы были подделаны, женщину будут судить по уголовной статье ч.1 ст. 303 УК РФ.