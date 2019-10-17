ИА "Ореанда-Новости" Сегодня в стране вспоминают трагичные события, которые произошли в городе Керчи прошлой осенью. 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрывы и стрельбу в здании учебного заведения. Погибшими в результате трагедии стал двадцать один человек.

По информации, предоставленной исполняющими обязанности директора Керченского политехнического колледжа Денисом Колесником, спустя год после трагедии студенты и преподавательский состав учебного заведения постепенно возвращается к прежней жизни. В колледже буквально только что покрасили стены, установили новые окна и двери, а на месте взрыва началось строительство гардероба. Безопасность учащихся снабжена дополнительной охраной – сотрудники частного охранного предприятия работают в стенах колледжа. В небольшом парке, расположенном на территории между корпусами, находится теперь аллея памяти жертв трагедии 17 октября 2018 года. В субботу здесь будет организован субботник с целью навести на прилегающей территории порядок. По словам руководителя колледжа, и студенты, и преподаватели стараются лишний раз не вспоминать события годичной давности.

Весной текущего года на втором этаже колледжа была открыта часовня Сергия Радонежского. Инициаторами в своё время выступила семья Баклановых, однако, четыре года назад её закрыли. Вновь открыли храм после случившейся трагедии.

Напомним, что 17 октября 2018 года учащийся четвёртого курса Керческого политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу. Пятнадцать студентов и шесть преподавателей были убиты. Пострадавшими оказались ещё пятьдесят человек. После случившегося Росляков покончил жизнь самоубийством.



