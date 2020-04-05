ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране. Она заявила на брифинге, что пока не видит предпосылок к сокращению случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Вице-премьер отметила, что пока рано говорить о какой-либо устоявшейся тенденции к снижению или полной остановке заражения. Также очень сложно спрогнозировать пик эпидемии. Пока что не оправдалось ни одно из множества предположений относительно течения болезни в России, добавила она.

Голикова выразила надежду, что режим самоизоляции сможет вести распространение коронавируса по приемлемому сценарию.

Ранее вице-премьер назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч жителей. Среди них оказались Москва, республика Коми и Бурятия.