03.02.2020, 18:45
Голикова предложила Мишустину отменить проведение форума в Сочи
ИА «Ореанда-Новости». Татьяна Голикова предложила Михаилу Мишустину отменить проведение форума в Сочи. Предложение было озвучено на оперативном совещании сегодня, 3 февраля.
Инвестиционный форум должен будет пройти в середине февраля в Сочи. Голикова попросила премьер-министра отменить его из-за ситуации с коронавирусом. Предложение вице-премьера было одобрено Дмитрием Чернышенко, который также присутствовал на совещании.
Мнение Голиковой и Чернышенко связано с тем, что в форуме будут участвовать граждане других стран. В связи с тем, что отказать кому-то в участии в форуме будет некорректно, лучше его полностью отменить.
Инвестиционный форум должен будет пройти в середине февраля в Сочи. Голикова попросила премьер-министра отменить его из-за ситуации с коронавирусом. Предложение вице-премьера было одобрено Дмитрием Чернышенко, который также присутствовал на совещании.
Мнение Голиковой и Чернышенко связано с тем, что в форуме будут участвовать граждане других стран. В связи с тем, что отказать кому-то в участии в форуме будет некорректно, лучше его полностью отменить.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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