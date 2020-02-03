Предложение было озвучено на оперативном совещании сегодня, 3 февраля.Инвестиционный форум должен будет пройти в середине февраля в Сочи. Голикова попросила премьер-министра отменить его из-за ситуации с коронавирусом. Предложение вице-премьера было одобрено Дмитрием Чернышенко, который также присутствовал на совещании.