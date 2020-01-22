Она заявила, что расходы на материнский капитал в 2020 году должны составить 100 миллиардов рублей.Государственный деятель сказала, что правительство планирует увеличить в последующие годы расходы на эти цели. По ее словам, на четвертом годе сумма должна закрепиться на уровне 250-290 миллиардов рублей.15 января глава Российского государства выдвинул предложение о выдаче материнского капитала при рождении в семье первого ребенка. Он заявил в тот же день также об увеличении материнского капитала.