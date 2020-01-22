22.01.2020, 13:07
Голикова раскрыла сведения о том, как расходуется бюджет по маткапиталу
ИА «Ореанда-Новости». Татьяной Голиковой, работающей на посту вице-премьера, заявлено представителям СМИ о том, что на уровне 290 миллиардов в год к 2023 году стабилизируются расходы бюджета РФ по материнскому капиталу.
Она заявила, что расходы на материнский капитал в 2020 году должны составить 100 миллиардов рублей.
Государственный деятель сказала, что правительство планирует увеличить в последующие годы расходы на эти цели. По ее словам, на четвертом годе сумма должна закрепиться на уровне 250-290 миллиардов рублей.
15 января глава Российского государства выдвинул предложение о выдаче материнского капитала при рождении в семье первого ребенка. Он заявил в тот же день также об увеличении материнского капитала.
Она заявила, что расходы на материнский капитал в 2020 году должны составить 100 миллиардов рублей.
Государственный деятель сказала, что правительство планирует увеличить в последующие годы расходы на эти цели. По ее словам, на четвертом годе сумма должна закрепиться на уровне 250-290 миллиардов рублей.
15 января глава Российского государства выдвинул предложение о выдаче материнского капитала при рождении в семье первого ребенка. Он заявил в тот же день также об увеличении материнского капитала.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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