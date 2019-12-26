ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер Голикова объяснила, почему было решено оставить 31 декабря рабочим днём.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что 31 декабря официально не стал выходным днём из-за сроков. Она отметила, что для таких масштабных мер нужно больше времени.

Голикова подчеркнула, что и сама будет работать в этот день, ровно как и все члены правительства. Затем она добавила, что все всё равно бы работали, даже будь этот день выходным.

Министр труда Максим Топилин уже прокомментировал инициативу ЛДПР, которая предполагает сделать последний день в году нерабочим. Топилин отметил, что правительство принимает решение о рабочем календаре ещё в октябре. Депутаты от ЛДПР же внесли свою идею в конце ноября.