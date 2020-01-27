ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что сегодня за чертой бедности в России живут 18,5 миллионов граждан, пишет «Коммерсант».



По её словам, большинство из них – это семьи с детьми. Голикова отметила, что примерно 2,5 миллиона россиян могут получить выплату на детей в возрасте от трёх до семи лет.



Ранее Росстат сообщал, что сегодня в России доход ниже прожиточного минимума получают 18,6 миллионов человек. Это составляет 12,7% от всего населения страны.