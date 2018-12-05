ИА «Ореанда-Новости». Татьяна Голикова, вице-премьер, рассказала, в каких регионах страны зафиксировано наибольшее количество людей, страдающих ожирением. Это Тюменская, Кировская, Новосибирская, Курганская, Пензенская, Оренбургская и Самарская. По этой же причине в этих регионах самая высокая заболеваемость диабетом. Об этом Голикова заявила в среду в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

С её слов, в нацпроекте «Демография» существует отдельный нацпроект, который направлен на развитие физкультуры и спорта в стране. Согласно проекту, в стране намерены увеличить стремление россиян заниматься спортом и физической культурой.

"Если сейчас регулярно занимаются спортом около 50 млн человек, то за ближайшие шесть лет необходимо увеличить это число до 80 млн", –подчеркнула вице-премьер.

В середине ноября госпожа Голикова информировала, что порядка 14 процентов мужчин и 26 процентов женщин разных возрастов в России страдают ожирением. Она пояснила, что по разным категориям возрастов этот процент выглядит по-разному. Она отметила, что при этом в стране "не самые плохие показатели" по числу страдающих ожирением, но "всё-таки есть тенденция к ухудшению. И это тревожит".

А согласно данным департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России, примерно каждый пятый подросток старше 12 лет в России имеет избыточный вес или ожирение.

По данным Минздрава, с 2011 по 2016 год ожирение стало встречаться почти в полтора раза чаще. По оценкам ВОЗ ситуация выглядит тревожнее: проблемы с весом есть уже у каждого пятого россиянина и каждой третьей россиянки.

Врачи отмечают, что у излишне полных людей чаще случаются болезни сердца и сосудов, повышенное давление, диабет II типа, расстройства сна, рак. Таким образом, из-за проблем с весом люди рискуют умереть раньше времени.

ВОЗ советует получать из жиров не более 30 процентов энергии в сутки, из сахара — не более 10 процентов. Соли лучше не есть больше 5 г в день.