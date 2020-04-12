ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 14-16 апреля покажут, вышла ли Россия на плато по коронавирусу. В этот период станет понятно, продолжит ли расти число случаев заражения коронавирусом в стране.

Голикова пояснила в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что Владимир Путин выбрал 30 апреля для введения нерабочих дней не случайно, так как нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Это позволит оценить эффект от принятых мер.

Также к концу апреля будет ясно, какой эффект даёт социальное разобщение, если оно «классически соблюдается», добавила вице-премьер.