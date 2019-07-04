ИА «Ореанда-Новости» В городах России распространенность заболеваний в 1.5 раза выше, чем в сёлах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании международного конгресса Urban Health.

Однако она подчеркнула, что жители городов живут почти на два года дольше, чем сельское население. Этому способствует высокий уровень здравоохранения.

Помимо этого, Голикова отметила, что за последние 15 лет в малых городах страны численность населения сократилась на 1.5 миллиона человек.