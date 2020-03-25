25.03.2020, 12:12
Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России контролируется
ИА «Ореанда-Новости». Татьяна Голикова, работающая на должности вице-премьера РФ, заявила, что ситуация с распространением короновируса в стране находится под контролем, сообщается в публикации РИА Новости.
Накануне государственный деятель уведомила о том, что в РФ за сутки число случаев заражения короновирусом выросло на 163.
Таким образом, в РФ зафиксированы на текущий момент 658 случаев заражения короновирусом. Сто двадцать случаев инфицирования зафиксированы в Москве, 6 - в Московской области.
Накануне государственный деятель уведомила о том, что в РФ за сутки число случаев заражения короновирусом выросло на 163.
Таким образом, в РФ зафиксированы на текущий момент 658 случаев заражения короновирусом. Сто двадцать случаев инфицирования зафиксированы в Москве, 6 - в Московской области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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