ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в текущем году естественная убыль населения составили 149 тысяч человек, пишет «mk.ru».



Голикова подчеркнула, что Россия «катастрофически» теряет население. Это означает, что в стране падает рождаемость и слишком медленно снижается смертность.



Вице-премьер отметила, что во многих регионах специально снижали показатели смертности от онкологии и болезней сердца. Однако это привело к росту группы прочих заболеваний.