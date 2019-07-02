02.07.2019, 18:24
Голикова заявила, что население России катастрофически сокращается
ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в текущем году естественная убыль населения составили 149 тысяч человек, пишет «mk.ru».
Голикова подчеркнула, что Россия «катастрофически» теряет население. Это означает, что в стране падает рождаемость и слишком медленно снижается смертность.
Вице-премьер отметила, что во многих регионах специально снижали показатели смертности от онкологии и болезней сердца. Однако это привело к росту группы прочих заболеваний.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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