ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в столице и Подмосковье в течение 14 дней может пойти на спад рост заболеваемости коронавирусом, пишут «Известия».



По её словам, наступившая неделя, а также следующая будут периодом нарастания заболеваемости.



Голикова добавила, что сегодня в стране прошли уже два инкубационных периода, после которых фиксируется либо рост заболеваемости, либо его соответствующее плато.



По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19.