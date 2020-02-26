ИА «Ореанда-Новости» . Рабочая группа по подготовке изменений в главный закон государства предложила президенту Владимиру Путину провести всенародное голосование 22 апреля текущего года. Данная инициатива была озвучена на встрече российского главы с председателем рабочей группы Андреем Клишасом.

Сенатор отметил, что поступило уже значительное количество предложений по дате голосования. Выбранную дату посчитали наиболее удобной, поскольку у православных жителей государства заканчивается пост, а у мусульман начинается Рамадан. Политик также заявил, что день голосования будет объявлен выходным.

Обсуждаемые поправки в Конституцию вступят в силу сразу после принятия изменений парламентом по итогам голосования.