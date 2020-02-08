08.02.2020, 13:45
Голосование по Конституции пройдёт аналогично президентским выборам
ИА «Ореанда-Новости». Голосование по Конституции пройдёт аналогично президентским выборам, сообщает издательство «Ведомости».
Стоит отметить, что план кампании по голосованию в отношении изменений в Конституцию почти сформирован. Разработка кампании была поручена политтехнологу Григорию Казанкову. Он будет лично отвечать за мобилизацию участников голосования.
То есть в процессе мобилизации будут активно задействованы российские работодатели, а также дополнительные способы привлечения россиян к голосованию. Подробности пока не озвучиваются.
По плану правительства России, не менее 50% всех россиян должны принять участие в голосовании.
Стоит отметить, что план кампании по голосованию в отношении изменений в Конституцию почти сформирован. Разработка кампании была поручена политтехнологу Григорию Казанкову. Он будет лично отвечать за мобилизацию участников голосования.
То есть в процессе мобилизации будут активно задействованы российские работодатели, а также дополнительные способы привлечения россиян к голосованию. Подробности пока не озвучиваются.
По плану правительства России, не менее 50% всех россиян должны принять участие в голосовании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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