Стоит отметить, что план кампании по голосованию в отношении изменений в Конституцию почти сформирован. Разработка кампании была поручена политтехнологу Григорию Казанкову. Он будет лично отвечать за мобилизацию участников голосования.Подробности пока не озвучиваются.По плану правительства России, не менее 50% всех россиян должны принять участие в голосовании.