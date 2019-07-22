ИА «Ореанда-Новости». Молодой человек разделся и попытался пробежать по Парку Горького в Москве, но его быстро задержали, пишет РИА Новости.



Сообщается, что хулигана сначала задержала охрана парка, которая потом передала молодого человека полиции.



В пресс-службе парка отметили, что это была хулиганская выходка. Там напомнили, что загорать на территории парка без одежды запрещено.