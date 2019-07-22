22.07.2019, 22:13
Голый мужчина попытался пробежать по парку Горького в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Молодой человек разделся и попытался пробежать по Парку Горького в Москве, но его быстро задержали, пишет РИА Новости.
Сообщается, что хулигана сначала задержала охрана парка, которая потом передала молодого человека полиции.
В пресс-службе парка отметили, что это была хулиганская выходка. Там напомнили, что загорать на территории парка без одежды запрещено.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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