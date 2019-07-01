ИА "Ореанда-Новости" 44-летняя российская актриса и телеведущая Олеся Железняк заявила, что её гонорары значительно превосходят гонорары её супруга, тоже актёра Спартака Сумченко. В этом Железняк призналась в ходе телевизионной передачи «Судьба человека», вышедшей на канале «Россия-1».

У супружеской пары Железняк – Сумченко четверо детей: Савелий, Агафья, Прохор и Фома. Учитывая, что Железняк является востребованной актрисой и она много времени уделяет съёмкам в кино и работе в театре, то Спартак Сумченко взял ответственность за воспитание детей в свои руки. Актриса призналась, что не хотела бы, чтобы её супруг работал, так как называет себя очень ревнивой женщиной. Неравноценные заработки и популярность Олеси Железняк нередко приводят к ссорам между супругами. В отношениях сложилась даже такая ситуация, что Сумченко хотел уйти из семьи. Однако, всё обошлось, паре довольно быстро удаётся мириться. Олеся Железняк на программе сказала, что все ссоры возникают у них из-за пустяков.

Олеся Железняк родилась в Москве, в 1999 году закончила Российскую академию театрального искусства, после чего стала частью труппы Московского театра имени Ленинского комсомола (Ленком). Известность пришла к Железняк после выхода на экраны телевизионного фильма «Ландыш серебристый». Играет в таких театрах как Театр на Малой Бронной, Современный театр антрепризы и Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI». Снялась в таких фильмах как «Шут Балакирев», «Любовь в большом городе», «Страна чудес», и таких сериалах как «Моя прекрасная няня», «Сваты», «Любовь на районе» и другие. Лауреат премии «Чайка» в 2002 году и премии Международного фонда имени Е.П. Леонова за роли в спектаклях «Жестокие игры» и «Визит дамы».