Родные сбитой насмерть балерины Искандеровой и водитель-стритрейсер примирились в суде. Гонщику удалось избежать уголовной ответственности за деньги, также он продаст машину, чтобы поставить памятник.

О примирении сторон, которым закончилось уголовное дело в отношении стритрейсера Ивана Ярочкина, проинформировали в пресс-службе суда. Потерпевший родственник получил от обвиняемого полмиллиона рублей.

Напомним, под колёсами Ярочкина погибла в Санкт-Петербурге на Невском проспекте балерина Мариинского театра. Признанный потерпевшим дальний родственник балерины Ольги Искандеровой явился в суд 28 ноября. Именно ему достались деньги в качестве моральной компенсации от Ярочкина.

Ранее признанный потерпевшим дальний родственник Искандеровой пропустил два предыдущих судебных заседания, а на звонки и сообщения не отвечал.

В суде 28 ноября родственник заявил, что причинённый преступлением вред перед ним заглажен, претензий к Ярочкину он не имеет и не возражает против прекращения дела в связи с примирением сторон. Таким образом за 250 тысяч рублей стритрейсер откупился от уголовной ответственности. Ярочкину инкриминировали причинение смерти по неосторожности. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Ярочкин сбил 74-летнюю Ольгу Искандерову вечером 18 июня на «Тойоте Супра». Пожилая женщина (заслуженная балерина РСФСР и педагог Мариинского театра) переходила Невский проспект по пешеходному переходу, однако не успела дойти по зелёному сигналу светофора до тротуара несколько метров и угодила под колёса стритрейсеров, которые устроили гонки. Гонщики предложили друг другу «нормально дубаснуть».

В суде стритрейсер свою вину признал и раскаялся. Он также возместил материальный ущерб и моральный вред и сообщил о готовности и дальше помогать родственникам Искандеровой. С его слов, он будет продавать автомобиль, на котором сбил балерину, а вырученные со сделки деньги намерен передать для установки памятника на могиле Искандеровой.

Стоит отметить, что вопрос о лишении Ярочкина водительских прав в суде не рассматривался.

