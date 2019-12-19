Стоит отметить, что бывший президент СССР уже несколько дней находится в больнице. Сегодня, 19 декабря, журналист агентства «Москва» взял интервью у Горбачёва.Сейчас бывшему президенту СССР намного легче, но по состоянию здоровья ему необходимо находиться в палате под присмотром врачей.Михаил Горбачёв занимал пост президента СССР с 1990 года по 1991 год. Сейчас ему 88 лет. В июне этого года Горбачёв также находился в больнице и работал над созданием новой книги.