ИА "Ореанда-Новости" Жители Мурманской области смогут напрямую обратиться к коммунальным службам в случае возникновения каких-либо вопросов. Об этом заявили сегодня, 5 августа, в ходе проведения совещания, инициированного региональным правительством.

По информации, предоставленной начальником Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёной Кузнецовой, горячая телефонная линия по вопросам, связанным с деятельностью жилищно-коммунальных служб, уже начала свою работу. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис. 1 августа стал первым днём работы сотрудников горячей линии по вопросам ЖКХ. Операторы телефонной линии в первый же день работы успели принять шестьдесят семь обращений, на следующий день количество звонков возросло более чем в полтора раза – операторы обработали сто семь заявок.

По словам Алёны Кузнецовой, горячая линия собирает обращения из разных источников. Основное преимущество горячей линии для жителей Мурманской области заключается в том, что граждане могут напрямую обратиться к сотрудникам жилищно-коммунальных служб. В некоторых случаях поставщики услуг могут дать свои ответы и замечания непосредственно жителям области. Горячая линия работает всего пять день, однако, уже сейчас у местных властей есть возможность определить проблемные места. В качестве примера начальник областной Государственной жилищной инспекции назвала срыв поставленных сроков управляющими компаниями – поставщики коммунальных услуг, в случае проведения ремонтных или аварийных работ сетей, не могут назвать точные сроки окончания таких работ.

Жители Мурманской области могут обратиться по телефону горячей линии жилищно-коммунального хозяйства по будним дням. В выходные дни линия не отключается, а работает в режиме автоответчика. В течение двенадцати часов, с восьми утра до восьми вечера, операторы линии принимают заявки от граждан. Для всех жителей области действует единый номер горячей линии, звонок на которою осуществляется без взимания платы.