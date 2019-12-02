Автобус, который ехал по маршруту Чита - Сретенск, 1 декабря днём упал с моста через реку Куэну. В ДТП пострадали 21 человек, 19 человек погибли. 2 декабря в Забайкальском крае объявили траур по погибшим.Сейчас 19 пострадавших находятся в лечебных учреждениях Читы, Сретенска, Нерчинска и Шилки. На месте ДТП осуществлял работу Александр Осипов, губернатор края.Открыта горячая линия. Со специалистами можно связаться по номеру 8 (3022) 35-61-61.