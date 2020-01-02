02.01.2020, 21:47
Горящий мужчина упал на прохожую женщину в центре Петербурга
ИА «Ореанда-Новости». Горящий мужчина упал на прохожую женщину в центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.
Инцидент произошёл сегодня, 2 января, ориентировочно в 17-18 по местному времени на улице Боровой в Центральном районе Петербурга. Предположительно, мужчина поджог себя и спрыгнул с крыши 3-этажного жилого дома. В результате прыжка мужчина упал на 52-летнюю местную жительницу. Женщина была госпитализирована в больницу с гематомой на левой ноге и закрытой черепно-мозговой травмой. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело. По предварительным данным, мужчина мог совершить суицид.
Инцидент произошёл сегодня, 2 января, ориентировочно в 17-18 по местному времени на улице Боровой в Центральном районе Петербурга. Предположительно, мужчина поджог себя и спрыгнул с крыши 3-этажного жилого дома. В результате прыжка мужчина упал на 52-летнюю местную жительницу. Женщина была госпитализирована в больницу с гематомой на левой ноге и закрытой черепно-мозговой травмой. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело. По предварительным данным, мужчина мог совершить суицид.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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