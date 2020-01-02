Инцидент произошёл сегодня, 2 января, ориентировочно в 17-18 по местному времени на улице Боровой в Центральном районе Петербурга. Предположительно, мужчина поджог себя и спрыгнул с крыши 3-этажного жилого дома. В результате прыжка мужчина упал на 52-летнюю местную жительницу.Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело. По предварительным данным, мужчина мог совершить суицид.