ИА «Ореанда-Новости». Пожарным на Ямале потребовалось около восьми часов для ликвидации пожара на мусорной свалке.

Пожар на мусорной свалке в Ямало-Ненецком АО разгорелся с такой силой, что пожарным потребовалось восемь часов для его ликвидации. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

Из сообщения следует, что возгорание произошло в 10:00 по местному времени (8:00 по мск) в Новом Уренгое. Загорелась свалка ТБО. Огонь захватил площадь в 100 квадратных метров, повредив находившийся там мусор.

Над ликвидацией пожара работали 21 человек и 6 единиц специальной техники МЧС. Пожар удалось потушить лишь к 18:00 по местному времени (16:00 мск). Сейчас специалисты пытаются установить причину возгорания.