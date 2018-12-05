ИА "Ореанда-Новости". Госдепартамент США потребовал от России немедленно военнослужащих ВМС Украины, который были задержаны 25 ноября вблизи Керченского пролива украинских моряков. В случае отказа выполнить эти требования Вашингтон пригрозил Москве «последствиями» и «болью».

«Мы хотим, чтобы в России восприняли сообщение, что им нужно освободить [украинский] экипаж, иначе будут последствия, и боль со временем станет только сильнее», — заявил представитель Госдепартамента США.

Представитель американского ведомства добавил, что это послание не станет исключением, послание идёт по всем «направлениям относительно различных форм агрессивного поведения».

В Госдепе США напомнили позицию Вашингтона по этому инциденту: что задержание украинских моряков и сам инцидент в Керченском проливе является «актом агрессии» и «явной военной эскалацией и нарушением международного права и свободы судоходства».

"Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза", — заявили в ведомстве.

По мнению представителя Госдепа, после инцидента в Керченском проливе ЕС нужно отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2". А власти ФРГ стали после этого более отзывчивыми на призывы Вашингтона по газопроводу, так как, по его словам, случившееся «срезонировало с общественным мнением в Германии».

Мнение России по поводу угроз Госдепа

Шантаж со стороны Госдепа считает возмутительным первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мне кажется, американцы считают, что имеют дело не с Россией — великой державой, а с какой-то банановой республикой, из тех, которых они кормят, — с возмущением отметил Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей.

— Какое они имеют право вмешиваться в наши внутренние дела?! Они там ни за что держат [в тюрьме] нашу гражданку Марину Бутину, обвиняя ее бог знает в чем, и вдруг они считают, что имеют право вмешиваться в историю с явным нарушением государственной границы России, которое совершили украинские моряки».