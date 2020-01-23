ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы сегодня единогласно приняла в первом чтении законопроект президента о поправке в Конституцию, пишет «Интерфакс».



Председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение запланировано на 11 февраля. Володин также призвал думский комитет по госстроительству и законодательству, а также фракции продолжить работу над документом.



В ходе голосования поправку поддержали 432 депутата, воздержавшихся не было, против также никто не проголосовал.



Напомним, Президент Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию. Уже 20 января он внёс в нижнюю палата парламента соответствующий проект закона.