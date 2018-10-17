ИА «Ореанда-Новости». Поисковые службы (поисковики Google, Mail.ru, «Яндекс» и другие) могут обязать удалять ссылки на пиратские сайты без суда. Это следует из новых поправок к антипиратскому закону, которые готовит Госдума. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию Минкомсвязи и Министерства культуры.



Госдума намерена в ближайшее время создать рабочую группу при комитете по информационной политике и комитете по культуре, которая займётся разработкой поправок к антипиратскому закону. Такое решение было принято во время заседания, посвящённого проблемам антипиратского закона в России.

Суть поправок в том, что поисковики, которые работают в России, во внесудебном порядке будут обязаны удалять ссылки на пиратские сайты в случае такого требования от правообладателей.

Возможно, поисковикам в приоритетном порядке придётся в первых списках выдавать те сайт, где содержится только легальный контент. А за отказ удалять ссылки на сайты с пиратским контентом поисковики начнут штрафовать.

Напомним, на данный момент в России борются с пиратством в интернете с помощью блокировок сайтов. Это делается операторами связи после получения жалобы от правообладателей, решение о блокировке принимает Мосгорсуд. Однако пользователям удаётся найти другие пиратские сайты с аналогичным контентом. Основным источником выдачи пиратских сайтов считается «Яндекс», потому что Google и Mail регулярно ведут работу по удалению ссылок после жалоб правообладателей. «Яндекс» же приносит до 80 процентов трафика пиратским ресурсам.

Предпосылками такого решения стал конфликт «Яндекса» и «Газпром-медиа», когда медиахолдинг в конце августа пожаловался в Мосгорсуд. После чего было вынесено беспрецедентное решение заблокировать поисковую выдачу внутри «Яндекс.Видео» по названиям четырех сериалов «Газпром-медиа». «Яндекс» удалил спорный контент, но судебное разбирательство продолжается до сих пор.

В «Яндексе» сообщили, что не простив изменений, но их нужно урегулировать законодательно. В компании же категорически относятся к пиратству, поскольку компания производит свои фильмы и таким образом является не только поисковиком, но и правообладателем.