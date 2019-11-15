ИА «Ореанда-Новости». Госдума объявил о попытках иностранного вмешательства в 19 регионах.

Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василий Пискарев. Последнее заседание состоялось в четверг, 14 ноября.

Пискарев заявил СМИ о том, что во вмешательстве во внутренние дела РФ подозреваются более 50 юридических лиц. Они из разных государств, включая некоторые страны Европы и США. Кроме Москвы и Питера члены комиссии насчитали ещё 12 субъектов России, где присутствует иностранные НКО.

Пискарев ранее уже общался с журналистами и сообщал им, что в комиссию поступает информация о деятельности иностранных НКО в субъектах РФ. Комиссия разбирается в поступивших данных, проверяет их и анализирует.

На данный момент на территории РФ находится 50 юрлиц либо иностранного происхождения, либо финансируемых из-за границы. Их задачей является вмешательство в деятельность субъектов и страны в целом.