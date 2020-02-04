ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях «возбуждает ненависть к законотворчеству», пишет «Интерфакс».



Кроме того, депутат подчеркнул, что проект КоАП «никуда не годится». По словам Крашенинникова, неприемлемо то, что новая редакция документа предусматривает многократное повышение штрафов, а также увеличение сроков давности.



Парламентарий назвал проект КоАП «сырым» и добавил, что вносить его в таком виду в Госдуму нельзя.

