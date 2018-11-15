ИА «Ореанда-Новости». Президентский законопроект о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса (об экстремизме) приняли в первом чтении депутаты Государственной думы.

Напомним, в октябре этого года в Государственную думу проект закона о частичной декриминализации статьи об экстремизме внёс Владимир Путин, президент России. Изменения статьи 282 «о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» направлены на гуманизацию уголовного законодательства. Помимо УК, их предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В новой редакции уточняется, что действия могут быть признаны уголовно наказуемыми, если они были совершены уже после того, как человека привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение года.

Но только при условии, что деяние человека «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

7 июня в ходе прямой линии Владимир Путин призвал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда». А спустя несколько недель он внёс в Госдуму законопроект. Однако 13 сентября Госдума не поддержала законопроект о полной декриминализации репостов. Сегодня стало известно, что проект закона о частичной декриминализации прошёл первое чтение.

В случае принятия закона, лиц будут привлекать к уголовной ответственности за преступление, совершённое повторно в течении одного года.

Сейчас для осуждённых по статье 282 несут предусмотрено следующее наказание: штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до четырёх лет либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Новая редакция закона послабляет предусмотренные сейчас наказания, граждан предлагается наказывать штрафом до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до ста часов или административным арестом на срок до 15 суток, юридических лиц — штрафом от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Большинство уголовных дел по данной статье в России заводят за публикации в социальных сетях, сообщили в Генпрокуратуре.