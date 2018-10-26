ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении один из пакетов законопроекта о новом налоговом режиме для самозанятых. Всего законопроект состоит из трёх пакетов, одобрен тот, который предлагает провести в стране эксперимент по налогообложению самозанятых граждан.



Согласно законопроекту, с 2019 по 2028 год власти хотят ввести налог на профессиональный доход самозанятых граждан. Но речь идёт не о всей России, а только об этой категории лиц, проживающих в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.

Смысл эксперимента в том, что на новый налоговый режим будет доступен упрощённый переход для таких самозанятых лиц, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

Без посещения налоговых структур и других инстанций, с помощью мобильного приложения «Мой налог» можно будет перейти на новую систему налогообложения и там же оплачивать налог на свой доход.

Предполагается, что доходы от реализации товаров, работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке четырёх процентов, а если они реализованы предпринимателем и юридическим лицом – шесть процентов. Платить налог нужно будет ежемесячно.

При этом перешедших на новую систему самозанятых освободят от уплаты НДФЛ в размере 13 процентов, этим лицам также дадут право на налоговый вычет в пределах 10 тысяч рублей. То есть они смогут добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование.

При этом ответственность за уклонение от уплаты налогов предусмотрена. Если гражданин не заплатит налог с продажи конкретного товара или услуги, наступит ответственность за нарушение порядка формирования и сроков передачи фискального чека. В первом случае штраф составит 20 процентов от полученной суммы, но не менее 1 тысячи рублей. При повторном нарушении в течение полугода – штраф составит всю сумму расчёта, но не менее 5 тысяч рублей.

Для тех, кто не зарегистрировался в качестве самозанятого, и, получая доход, не платит НДФЛ, ответственность за неуплату налога будет такой же, как и сейчас, то есть в зависимости от суммы неуплаченного налога.