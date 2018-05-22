В Совете Федераций заявили, что намерены одобрить закон “ответных санкций”, необходимость в котором назрела давно.



«Закон предоставляет правительству право вводить меры экономического характера в ответ на санкции зарубежных стран. Ограничения не затронут жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также продукцию, ввозимую гражданами для личного пользования», — говорится в “твите” Госдумы.



Контрсанкции могут быть приняты в ответ на введение тех или иных политических, экономических ограничений в отношении всей России, либо её отдельных граждан или юридических лиц, а также в случае других действий, которые могут представлять угрозу территориальной целостности страны.



Ответные меры со стороны российского руководства могут быть предприняты и на попытки дестабилизировать политическую обстановку в России.





Действие российских контрсанкций можно отменить, устранив их причину, отмечается в законе. Также закон вводит запрет для иностранных компаний на участие в контрактах по госзакупкам и в приватизации государственного имущества.



В Госдуме отмечают, что кремль и далее будет симметрично реагировать на санкционную политику недружественных России стран. Парламентарии надеятся на то, что «на Западе наконец возобладает разум», и он перейдёт на язык переговоров и сотрудничества.



Например, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что американский истеблишмент “не понимает нормальных отношений между странами”. “Под предлогом санкций США ведут откровенную борьбу за рынки сбыта газа и нефти”, — заметил сенатор.



На днях стало известно, что Великобритания намерена ввести новые санкции в отношении российских бизнесменов.

Российский парламент сегодня продемонстрировал, что не только западные страны умеют вводить санкции в отношении “непослушных” стран. В третьем чтении Госдумой был принят законопроект о контрсанкциях, а именно «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ даёт право Кабинету министров и главе государства по предложению Совета безопасности вводить ограничения против США и их союзников. Об этом сообщает канал RT на русском языке.