ИА «Ореанда-Новости» В Госдуме в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий административные штрафы за отказ в обслуживании пожилых людей и инвалидов.

Штраф в размере от 15 до 30 тыс. рублей будет выписываться должностным лицам за отказ в предоставлении слуг, доступе к товарам по причине возраста, здоровья или ограниченных возможностей потребителя. Для юридических лиц сумма штрафа составит до 100 тыс. рублей.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в Роспотребнадзор ежегодно поступает более 20 тысяч жалоб от людей, которым пришлось столкнуться с подобным отношением.