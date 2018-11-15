ИА «Ореанда-Новости». Государственная Дума утвердила пакеты законов, касающихся налогообложения самозанятых граждан. Пока новое законодательство будет применяться не ко всем регионам России. У нового порядка есть свои плюсы.

С 1 января будущего года новый налоговый режим коснётся четырёх субъектов федерации: Москва и область, Калужская область, Республика Татарстан. Это своего рода эксперимент, который будет продолжаться до 31 декабря 2028 года. В течение этих 10 лет нельзя будет увеличивать ставки налогов и уменьшать их предельный размер.

Самозанятые граждане, которые продают товары или оказывают услуги физическим лицам, будут платить налог на профессиональный доход (НПД), равный 4%, а те, которые работают с юрлицами или ИП - 6%, ежемесячно до 25 числа. За несвоевременную оплату предусмотрены штрафы: 20% от суммы расчёта при первоначальном нарушении, 100% - при повторном в течение 6 месяцев.

Чтобы зарегистрироваться, достаточно будет скачать бесплатное мобильное приложение ФНС «Мой налог». В этом случае не придётся платить НДФЛ 13%. При регистрации нужно указать регион, где ведётся деятельность, или выбрать один из нескольких, где она осуществляется. Условие одно: менять место ведения деятельности не чаще, чем раз в год.

Лицам, которые перешли на НПД, сразу после регистрации в налоговой службе автоматически предоставляется налоговый вычет до 10 тыс. рублей на развитие своего дела. Срок использования этой суммы неограничен, но он не предоставляется повторно после использования.

На НПД могут перейти граждане с ежемесячным доходом не более 200 тыс. рублей, без работодателя и сами не привлекающие наёмную рабочую силу по трудовым договорам, а также получающие доход от использования имущества. Переход осуществляется через мобильное приложение, без визита в орган ФНС. Приложение напоминает об уплате налога, после перевода средств генерируется чек, и его данные доставляются в ФНС. Самозанятый гражданин также может уполномочить оператора электронной площадки или банк вносить НПД от своего имени.