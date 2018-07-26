ИА «Ореанда-Новости». Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации был отклонён законопроект, которым предлагалось приравнять сожительство к официальному браку.



Согласно информации, размещённой на официальном сайте нижней палаты, за внесение поправок в Семейный кодекс, предлагающих приравнять длительный период совместного проживания мужчины и женщины при наличии у них общего хозяйства к “фактически брачным отношениям”, не отдал голос ни один депутат. Напомним, законопроект был внесён в Государственную дума РФ сенатором Антоном Беляковым. Против поправок было отдано 23 голоса, один депутат воздержался, а более четырёхсот членов Госдумы просто отказались голосовать.



Согласно информации, размещённой на официальном сайте нижней палаты, за внесение поправок в Семейный кодекс, предлагающих приравнять длительный период совместного проживания мужчины и женщины при наличии у них общего хозяйства к “фактически брачным отношениям”, не отдал голос ни один депутат. Напомним, законопроект был внесён в Государственную дума РФ сенатором Антоном Беляковым. Против поправок было отдано 23 голоса, один депутат воздержался, а более четырёхсот членов Госдумы просто отказались голосовать.

Согласно законопроекту, который был предложен Антоном Беляковым, признаками фактически брачных отношений считалось бы ведение общего хозяйства и совместное проживание на протяжении пяти лет, либо двух лет, если у пары есть ребёнок.



В пояснительной записке было указано, что два года назад на территории Российской Федерации было зарегистрировано минимальное количество браков за последние двадцать лет, однако возросло число незарегистрированных. В записке сказано, что большинство российских граждан принимают решение о заключении официального брака, когда решают обзавестись ребёнком. В связи с этим при сохранении тенденции на снижение количества зарегистрированных браков рождаемость на территории Российской Федерации снизится, говорится в записке. Также на граждан, которые не заключают брак официально, не распространяется понятие о совместно нажитом имуществе.





Ранее комитетом Государственной думы Федерального собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей было заявлено, что он не поддерживает законопроект, который предложил сенатор Антон Беляков. Комитет настаивал на его отклонении, так как законопроект вступает в противоречия с положениями Концепции государственной семейной политики, а также содержит в себе множество иных недостатков.



Представители комитета Госдумы указали в отзыве, что тех признаков, которые описаны в законопроекте, недостаточно для признания наличия фактических брачных отношений, так как совместно проживать на протяжении длительного периода, а также вести общее хозяйство могут и родственники, и просто соседи.