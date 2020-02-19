ИА «Ореанда-Новости» . Один из комитетов нижней палаты отклонил поправку к Конституции, которая подразумевала введение в государстве поста вице-президента. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Комитет Государственной думы России по государственному строительству и законодательству не согласился с поправкой к главному закону страны, инициатором которой являлись Владимир Жириновский и депутаты партии ЛДПР.

Поправка заключалась в изменении статьи 83: авторы предложили ввести новую должность вице-президента и наделить действующего главу государства полномочиями по назначению и освобождению его с данного поста.