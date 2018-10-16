ИА «Ореанда-Новости». Ранее предлагалось продлить выплаты пособия для тех детей, которые не ходят в детский сад, так как им не было предоставлено место в группе. В Кабинете министров не поддержали этот законопроект, и он был отклонён.



Во вторник, 16 октября, состоялось пленарное заседание Госдумы, где депутаты не поддержали законопроект Сергея Вострецова и Сергея Катасонова, депутатов, представляющих «Елиную Россию» и ЛДПР. В октябре прошлого года Вострецов и Катасонов внесли предложение продлить в России выплату ежемесячного пособия по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет и от трёх до семи лет в случае, если ребёнку не было предоставлено место в детском саду или яслях.

Согласно их проекту, предлагалось ежемесячно выплачивать родителям три тысячи рублей в месяц в качестве пособия, если родителями будет предоставлен документ, подтверждающий отсутствие возможности предоставить ребёнку место в государственной дошкольной образовательной организации.

По мнению инициаторов, такая мера способствовала бы решению социальных проблем у семей, а также улучшала демографическую ситуацию в России, так как выплата пособия является социальной мерой поддержки населения.

По прогнозам авторов идеи, объём расходов на пособия в этом случае составил бы около 7,6 миллионов рублей на детей в возрасте от полутора до трёх лет. Сумму расходов предлагалось включить в расходы федерального бюджета и фонда социального страхования населения.

Однако в правительстве идею не поддержали. В Кабмине написали отзыв на законопроект, сообщив, что документом не предусмотрен механизм реализации права на получение пособия.

В Кабмине отметили, что не понятно, о каком документе, подтверждающем отсутствие места в детском саду идёт речь, каким образом должен выдаваться этот документ, а также «не рассматривается возможность прекращения выплаты пособия в случае предоставления ребенку места в образовательной организации до достижения им возраста трех или семи лет»", сказано в отзыве правительства РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в России ежегодно 30 тысяч женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, будут участвовать в программе по обучению, переобучению и повышению квалификации. Об этом сообщал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Это будет содействовать занятости и созданию дополнительных мест в детских садах.