Первый законопроект предусматривал увеличение ставки НДФЛ с доходов граждан России, которые превысили 24 миллиона в год. По задумке, для них НДФЛ должен был составлять 18%. Законопроект был внесён партийцами «Справедливой России» и КПРФ.Второй законопроект был внесён коммунистами. Они предложили отметить фиксированную ставку НДФЛ, а ввести две ставки: 5% и 13%. Причём, 5% должны были взыскиваться с населения, доход которого не превышает 100 тысяч рублей в год. Для всех россиян, у которых доход выше 100 тысяч, но менее 3 миллионов, ставка налога должна быть равно 13% плюс 5 тысяч рублей. Россияне с доходом от 3 до 10 миллионов рублей должны были бы платить фиксированную сумму авансового платежа в размере 382 тысячи рублей плюс 18% ставки НДФЛ. С российских миллионеров, доход которых выше 10 миллионов, предполагалось взимать 18% НДФЛ и 1,642 миллиона рублей в виде фиксированного платежа.