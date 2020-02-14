ИА «Ореанда-Новости». Комитет Госдумы намерен отследить получателей 24 миллионов долларов от США на борьбу с «российской пропагандой».

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России намерена отследить получателей средств на борьбу с российской пропагандой. Об этом сообщают ТАСС, ссылаясь на заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Комиссию интересует весь путь данных средств, включая организации, через которые пройдут средства, страны, в которые эти 24 миллиона долларов поступят и так далее. Шхагошев напомнил, что администрация президента ранее предложила выделить отдельную статью в расходах бюджета США на предстоящий год. На противодействие российской пропаганде было выделено 24 миллиона долларов.